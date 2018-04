PF em São Paulo afirma que não aguarda apresentação de Lula

São Paulo – A Polícia Federal em São Paulo informou que, até o meio da manhã desta sexta-feira, 6, não estava prevista a apresentação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sede da instituição, localizada na Lapa, zona oeste da cidade.

A assessoria de imprensa do órgão acrescentou que também não há tratativas em andamento para que Lula eventualmente seja recebido na sede da Polícia Federal da capital paulista.

A apresentação de Lula à Polícia Federal em São Paulo era uma das possibilidades em aberto, uma vez que o ex-presidente ainda não confirmou se irá se entregar à Justiça ou como fará isso.

A ordem de prisão expedida na quinta-feira, 5, pelo juiz federal Sérgio Moro determina que Lula se entregue à Polícia Federal em Curitiba até às 17h. No entanto, o ex-presidente do PT Rui Falcão disse, pela manhã, que Lula não irá se entregar em Curitiba, como determina a ordem judicial.

A declaração de Falcão foi dada ao chegar à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), onde Lula passou a noite e permanece com aliados e advogados de defesa nesta manhã.