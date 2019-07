PF e MP pedem soltura de um dos 4 suspeitos de hackear autoridades

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal pediram a soltura de Danilo Marques, um dos quatro presos na Operação Spoofing, que mira invasões a celulares de altas autoridades da República.

Cabe ao juiz Vallisney Oliveira, da Décima Vara da Justiça Federal, tomar a decisão sobre o pedido.

Na última terça-feira, 30, um pedido de soltura de Danilo foi negado durante audiência de custódia – situação em que um preso temporário é levado ao juiz, para verificação das condições de encarceramento e de necessidade de manutenção da prisão. As prisões temporárias dele e dos outros três investigados terminam na quinta-feira, dia 1º.

Danilo é motorista de aplicativo e foi preso pela ligação com Walter Delgatti Neto, o “Vermelho”. Walter tinha contas que estavam no nome de Danilo e foram usadas para fazer as invasões em aparelhos de celulares, que podem chegar a 1.000, de acordo com a PF.