PF desarticula quadrilha que fraudava a Previdência Social

A Polícia Federal cumpriu hoje (28) dez mandados de busca e apreensão e nove mandados de condução coercitiva no distrito de Santa Maria, em Campos dos Goytacazes, norte fluminense, contra integrantes de uma quadrilha especializada em fraudes a benefícios assistenciais ao idoso, da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), da Previdência Social.

As investigações indicaram que a associação criminosa, formada por três irmãos, utilizava documentos falsos em nome de pessoas fictícias para obter, de forma irregular, centenas de benefícios de prestação continuada.

O grupo causou prejuízo estimado em cerca de R$ 13 milhões à Previdência Social. Parte do dinheiro obtido com as fraudes foi localizado em contas de “laranjas”, resultando no bloqueio judicial de R$ 6,6 milhões.

De acordo com o delegado Vinicius Venturini, responsável pela investigação, da quadrilha faziam parte um grupo de ciganos instalados no município de Campos.

Segundo ele, “esse foi um grande passo na investigação, porque a Justiça mandou bloquear R$ 6,6 milhões encontrados em contas da quadrilha, que retornarão aos cofres da Previdência Social”.

Deflagrada em abril de 2016, a ação apurou a emissão irregular de certidões de nascimento tardias pelos antigos responsáveis pelos cartórios de registro civil de Travessão e Vila Nova, sem que houvesse o cumprimento dos requisitos legais, bem como a utilização de tais documentos junto ao INSS visando a obtenção irregular de benefícios assistenciais de prestação continuada.