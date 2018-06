PF deflagra operação contra pornografia infantil e prende suspeito em SP

São Paulo – A Polícia Federal cumpre cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo na manhã desta quinta-feira, 14, em operação contra pornografia infantil. Um homem foi preso em flagrante em Interlagos, na zona sul da capital, durante a ação dos policiais. A corporação também mira em alvos no município de Santana do Parnaíba, na Grande SP.

De acordo com a PF, a Operação Take Care atua no cumprimento de mandados para apurar crimes de criação de sites de conteúdo sexual com veiculação de imagens de menores, compartilhamento de arquivos envolvendo pornografia infanto-juvenil em redes sociais, armazenamento e transmissão dessas imagens e produção de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Durante o cumprimento de um dos mandados em Interlagos, um homem foi preso em flagrante com imagens pornográfica de menores. Ele foi encaminhado ao sistema prisional estadual, onde permanecerá até decisão da Justiça Federal.

Os demais investigados em São Paulo e em Santana do Parnaíba deverão responder por participação nos crimes de produção, reprodução, registro, oferta, troca, publicação e transmissão de imagens e vídeos de pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. A pena para os crimes varia de 3 a 8 anos de prisão.