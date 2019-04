PF cumpre mandados judiciais em SP, MG e RJ por rompimento em Brumadinho

São Paulo — A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira, 16, cinco mandados judiciais de busca e apreensão no curso de investigações relacionadas ao rompimento da barragem de Córrego do Feijão, da Vale , em Brumadinho (MG), disse uma fonte da PF.

Segundo a fonte, todos os mandados foram expedidos pela 9ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte (MG) e estão sendo cumpridos nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. As medidas visam apreender documentos, mídias e outros elementos que guardem relação à tragédia, afirmou.

Procurada, a assessoria de imprensa da PF não confirmou de imediato a operação.

A Vale, por sua vez, disse em nota que, juntamente com seus empregados, tem apresentado, desde o momento do rompimento da barragem, “todos os documentos e informações solicitados voluntariamente e, como maior interessada na apuração dos fatos, continuará contribuindo com as investigações”.

A tragédia de Brumadinho ocorreu no final de janeiro e deixou mais de 200 mortos.