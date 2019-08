PF cumpre 21 mandados de prisão por desvio de R$ 100 mi no Porto de Santos

São Paulo — A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira 21 mandados de prisão no âmbito da operação Círculo Vicioso, que apura irregularidades na Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), responsável pela administração do porto de Santos, o maior do país.

De acordo com a PF, os alvos seriam integrantes de uma organização criminosa que atua há anos fraudando contratos e licitações celebrados pela Codesp.

Além dos mandados de prisão, a 5ª Vara Federal de Santos também expediu 24 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santos, Guarujá, Ilha Bela, Bragança Paulista e Serra Negra, todas no Estado de São Paulo, assim como em Duque de Caxias (RJ) e Fortaleza, capital do Ceará.

“Com base em elementos de prova obtidos quando da deflagração da operação Tritão, depoimentos prestados em colaboração premiada e diante de informações fornecidas por membros da atual diretoria da empresa, a PF detalhou e esclareceu as fraudes inicialmente investigadas, além de outras que permaneceram sendo executadas mesmo após a prisão de alguns membros da organização criminosa. Os prejuízos causados à empresa e aos cofres públicos superam, nesta etapa, a cifra de 100 milhões de reais”, disse a PF em nota.

“Aos investigados estão sendo imputados os crimes de organização e associação criminosa; fraude a licitações e corrupção ativa e passiva, sem prejuízo de eventuais outras implicações penais que possam surgir no decorrer das investigações.”

A PF não deu mais informações sobre os alvos da operação. Procurado, o Ministério Público Federal disse que dará mais informações sobre o caso ainda nesta manhã. Uma entrevista coletiva sobre a operação será concedida também nesta manhã na Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.