Pezão reage bem a tratamento e já está sem febre no hospital

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, permanece internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, para tratar com antibióticos uma infecção cutânea.

O quadro febril, que o levou ao hospital na noite de quinta-feira (28), já foi controlado. Pezão está no quarto, e seu quadro clínico é bom, disse o oncologista Daniel Tabak, responsável pelo tratamento. O médico explicou que febre é habitual no pós-quimioterapia.

“A leucopenia, ou seja, a queda dos glóbulos brancos, e febre são processos habituais logo após o tratamento de quimioterapia. Ele [Pezão] já fez exames, iniciou o uso de antibióticos e permanecerá internado por alguns dias.”

Segundo o médico, o terceiro ciclo da quimioterapia está mantido para as próximas semanas.

Pezão tem reagido bem ao tratamento para combater um linfoma não Hodgkin anaplásico de células T-alk positivo.

O governador já se submeteu a dois ciclos da quimioterapia, realizados de forma ambulatorial e sem necessidade de internação.

O tratamento envolve de seis a oito sessões de quimioterapia. Cada sessão de aplicação dura três dias. Nos 18 dias seguintes, a medicação atua no organismo do paciente.

Luiz Fernando Pezão está em licença médica desde o dia 28 de março. A licença foi renovada por mais um mês, a pedido da equipe médica.