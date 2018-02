Pezão: Intervenção é única maneira de vencer criminalidade no RJ

Rio de Janeiro – O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), disse nesta sexta-feira que negociou a intervenção federal na área de segurança pública do Estado pensando no bem estar da população, uma vez que os casos de violência se alastraram e estavam fugindo do controle.

Segundo Pezão, as forças policiais locais precisam do suporte federal para enfrentar o crime organizado.

“A gota d’água foram as ocorrências no Carnaval deste ano com casos de violência na capital e em cidades do litoral e do interior do Estado”, disse Pezão à Reuters.

“A violência se alastrou muito, e só com intervenção e integração vamos conseguir vencer essa quantidade absurda de armas no Rio”, acrescentou. “Estou pensando na população e preocupado com ela”.

Pezão afirmou que comunicou a decisão à cúpula de segurança do Estado nesta sexta-feira, e que cargos já foram colocados à disposição. Segundo Pezão, o general interventor Walter Braga Neto terá autonomia para escolher sua equipe de trabalho.

“Tem muita arma, droga e munição entrando via rodovias federais, Baía de Guanabara e de Sepetiba. Algo precisa ser feito”, disse. “O general Braga Neto vai escolher com quem vai trabalhar, mas a definição será feita com calma”.

Apesar das diversas ações de apoio das Forças Armadas ao Rio de Janeiro nos últimos anos no combate à violência, essa será a primeira vez que o Rio sofrerá uma intervenção federal desse tipo.