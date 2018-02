Pezão faz 1ª reunião do secretariado com presença do interventor

Rio de Janeiro – O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), realizou nesta quarta-feira, 28, a primeira reunião com seu secretariado da qual participaram o interventor federal, general Walter Souza Braga Netto, o novo secretário de Segurança, general Richard Fernandez Nunes, e o chefe de gabinete da intervenção federal, general Mauro Sinott.

O encontro ocorreu no Palácio Guanabara, sede do governo do Estado, em Laranjeiras, na zona sul, pela manhã, e durou pouco mais de uma hora.

Segundo Pezão, a reunião “foi ótima para entrosar (o interventor) com os secretários e os presidentes das empresas (públicas estaduais, que também participaram do encontro)”.

Como é de praxe, os secretários apresentaram relatórios do trabalho de suas pastas, assim como o planejamento de iniciativas.

O último a falar foi o interventor, que pediu a colaboração dos secretários para as ações de segurança realizadas por iniciativa dos novos chefes da segurança pública fluminense.

Apesar do pedido, a reunião foi apenas de apresentação e não houve nenhuma decisão importante sobre ações de segurança.