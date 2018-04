Pezão diz que graças a Temer o RJ encontrou “luz para sair da crise”

São Paulo – O governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), disse nesta segunda-feira, 9, que foi graças ao presidente Michel Temer que o Rio encontrou luz para sair da crise. Ele agradeceu a parceria com o governo federal na área da segurança pública.

“Estamos cumprindo todas as metas. Não é fácil cortar na própria carne”, afirmou Pezão durante a posse do novo presidente do BNDES, o ex-ministro do planejamento Dyogo Oliveira.

Desde o fim de fevereiro, a segurança pública do Rio deixou a esfera estadual e passou para a esfera federal, regida por um interventor militar, o general Walter Souza Braga Netto.