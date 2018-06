Petrobras terá comissão para investigar incêndio em Centro de Pesquisa

Rio de Janeiro – A Petrobras vai instaurar uma comissão para investigar as causas do incêndio que atingiu na manhã desta sexta-feira, 22, um laboratório do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes). Segundo a companhia, o incêndio começou por volta das 10h45, em um laboratório de análise de petróleo do Prédio 20 do Cenpes, que fica na Ilha do Fundão, câmpus da UFRJ na zona norte do Rio.

O Corpo de Bombeiros do Rio foi acionado às 10h57 para conter as chamas, como informou mais cedo a assessoria de imprensa da corporação. Conforme a Petrobras, os bombeiros, com apoio da brigada de incêndio local, controlaram o incêndio por volta das 12h30.

A estatal informou, em nota, que duas pessoas inalaram fumaça, “receberam atendimento médico no local e foram encaminhadas para hospital de referência, na Ilha do Governador, para exames complementares, de acordo com o protocolo médico”.

“A Petrobras reitera o seu compromisso com a segurança dos trabalhadores, a preservação do meio ambiente e de suas instalações”, diz a nota divulgada pela companhia.