EUA passa China em casos de coronavírus

Os Estados Unidos passaram a China e a Itália na quinta-feira, 26, e têm agora a maior quantidade de casos de coronavírus no mundo. O país tinha na manhã desta sexta-feira, 27, quase 86.000 casos confirmados. A China tem pouco mais de 81.800 e a Itália, mais de 81.500. No mundo inteiro, eram mais de 537.800 casos confirmados às 7 horas e mais de 24.000 mortes. O Brasil tem 2.915 casos confirmados e 77 mortes pela doença, segundo boletim divulgado na tarde de quinta-feira.

Xi liga para Trump

À medida em que os EUA viram o novo epicentro da pandemia, o presidente da China, Xi Jinping, ligou nesta madrugada para o presidente americano, Donald Trump, segundo a agência Reuters. Xi disse a Trump que o mandatário dos Estados Unidos teria apoio da China na luta contra o vírus. Nas últimas semanas, se intensificou a troca de farpas entre os dois governos. Os EUA acusaram a China de ser pouco transparente na divulgação de informações sobre a covid-19, e Trump chegou a chamar o coronavírus de “vírus da China”, que foi onde a pandemia começou. Enquanto isso, também nesta sexta-feira, Trump assinou uma nova lei que aumenta o apoio financeiro dos Estados Unidos dado a Taiwan (território chinês que busca independência). O presidente de Taiwan, Tsai Ing-Wen, postou uma foto da bandeira do território ao lado da bandeira americana nas redes sociais, com os dizeres “Amigos em liberdade, amigos em prosperidade”. A China protestou.

Mais de um terço do mundo em quarentena

O mundo passou a ter na quinta-feira mais de um terço da população do planeta em quarentena ou enfrentando medidas restritivas de deslocamento por causa do avanço do novo coronavírus. Em números absolutos, isso significa que 2,5 bilhões de pessoas estão em algum tipo de isolamento — boa parte na China, país onde surgiu a doença, e na Índia, onde o país inteiro (1,3 bilhão de pessoas) está confinado. As informações são da Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos, que vêm monitorando em tempo real o número de casos no mundo.

Petrobras: pior crise da indústria em 100 anos

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse no início da tarde desta quinta-feira, 26, que esta é a “pior crise da indústria do petróleo nos últimos 100 anos”. Embora as plataformas de produção em alto-mar (pré-sal e águas profundas) continuem operando normalmente, a companhia anunciou a redução em 100.000 barris por dia dos volumes produzidos em águas rasas. Para enfrentar este cenário, a petroleira anunciou também uma redução dos investimentos programados para 2020, de 12 bilhões de dólares para 8,5 bilhões.

BC reduz expectativa para PIB

O Banco Central reduziu de 2,2% para zero a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto no Brasil neste ano. “A economia mundial, incluindo a brasileira, passa por um momento de elevado grau de incerteza”, disse a instituição no relatório. O BC também reduziu a projeção do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) de 2020, em números que constam no Relatório Trimestral de Inflação. Em dezembro, imaginando um cenário com taxa de juros a 5,0% e dólar a 4,20 reais, a previsão era de 3,6% no ano. Agora, a nova previsão é de 2,6%, abaixo da meta de 4%.

Embraer tem prejuízo de R$ 867 mi no 4º tri de 2019

A Embraer registrou um prejuízo líquido atribuído aos acionistas de 867,8 milhões de reais no quarto trimestre de 2019, queda significativa na comparação com o 1,4 bilhão de reais de prejuízo reportado em igual trimestre de 2018. Excluindo impostos e itens especiais, a empresa apontou que teve prejuízo de 383,6 milhões de reais no trimestre. A fabricante aeronáutica destacou que o trimestre foi prejudicado por um resultado operacional menor e por elevação nos impostos. No trimestre, o Ebitda ajustado da empresa fechou em 270,7 milhões de reais, queda de 46% na comparação com igual período de 2018. A margem Ebitda ficou negativa em 0,3% contra uma margem positiva de 4,1% na comparação anual. No ano, o Ebitda ajustado foi de 725,6 milhões de reais, queda de 57% na comparação com 2018.