Petistas querem adotar sobrenome Lula no painel de votações da Câmara

Brasília – Em protesto contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deputados do PT estão pedindo à Mesa Diretora da Câmara autorização para mudarem seus sobrenomes no painel instalado no plenário. Os petistas querem incorporar o sobrenome Lula na lista que fica exposta no painel de votações.

Os parlamentares estão divulgando uma imagem do painel da Câmara dos Vereadores de São Paulo, onde os petistas incluíram “Lula” em seus sobrenomes. “Meu nome é Marco Lula Maia”, anunciou no Twitter o ex-presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS).

A ideia de incluir o sobrenome do líder petista no painel da Câmara foi do deputado Leo de Brito (PT-AC). A Secretaria Geral da Mesa Diretora ainda não informou se os pedidos serão atendidos.

Nesta tarde, os partidos de oposição anunciaram que farão obstrução total aos trabalhos na Câmara durante a semana. O movimento é liderado pelo PT, mas conta com o apoio do PSOL, PCdoB, PDT e PSB. Juntos, os partidos somam mais de cem deputados.