Pesquisa mostra que maioria considera que conduta de Moro foi inadequada

São Paulo – Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta sábado (06) mostra que a maioria dos brasileiros reprova as condutas de Sergio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, em seu período como juiz federal.

Mensagens reveladas através de vazamentos do site The Intercept em parceria com outros veículos mostram que Moro colaborou com a acusação, sugeriu mudanças nas ordens das operações, antecipou ao menos uma decisão e deu pistas informais de investigações.

O ministro não confirma a autenticidade das mensagens ao mesmo tempo em que destaca que seu conteúdo não mostra nenhuma irregularidade da sua parte.

De acordo com a pesquisa Datafolha, a maioria dos entrevistados considera que as decisões judiciais de Moro devem ser revistas, apesar de não haver mudança relevante na avaliação sobre a culpa do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.

O levantamento foi feito nos dias 4 e 5 de julho e teve 2.086 entrevistados com mais de 16 anos, em 130 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Dados

58% dos brasileiros que ouviram falar nos vazamentos acham que a conduta de Moro foi inadequada enquanto 31% a aprovam e 11% não sabem avaliar.

As proporções se repetem quando a pergunta é sobre o que deve acontecer caso as irregularidades sejam comprovadas.

58% acham que as decisões do ex-juiz devem ser revistas enquanto 30% consideram que o ganho no combate à corrupção compensa eventuais excessos cometidos.

A aprovação pessoal do ministro (porcentagem de ótimo/bom) teve queda fora da margem de erro, de 59% em abril para 52% em julho.

Mas 55% dos brasileiros acham que ele deve permanecer no cargo, contra 38% que apoiam sua saída. A reprovação a Moro é maior entre os mais jovens e os mais pobres.

Não houve mudança relevante na opinião dos brasileiros sobre a condenação de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro sob responsabilidade de Moro.

Ela é vista como justa por 54% dos brasileiros, o mesmo índice de abril. A taxa dos que a consideram injusta foi de 40% para 42%, dentro da margem de erro.