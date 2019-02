Pesquisa indica Viracopos como aeroporto mais bem avaliado

Brasília – O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), é o terminal mais bem avaliado do Brasil, segundo pesquisa de satisfação do passageiro divulgada hoje (29) pela Secretaria de Aviação Civil (SAC).

A pesquisa foi feita entre os meses de outubro e dezembro do ano passado e ouviu 12.992 passageiros de voos domésticos e internacionais em 15 aeroportos que respondem por 95% da movimentação em todo o país – Viracopos, Brasília, Galeão, Guarulhos, Confins, Natal, Congonhas, Fortaleza, Porto Alegre, Santos Dumont, Curitiba, Recife, Manaus, Salvador e Cuiabá.

Os viajantes responderam a perguntas relacionadas a 48 quesitos, incluindo parâmetros utilizados em avaliações internacionais como tempo de espera no check-in, oferta de transporte público, restituição de bagagem e limpeza dos banheiros.

Os dados mostram que 76% dos passageiros ouvidos consideraram os serviços bons ou muito bons, enquanto oito dos 15 aeroportos pesquisados alcançaram notas acima de 4 em uma escala de 1 a 5. A média dos aeroportos do país é 3,94. No quarto trimestre de 2013, período da primeira avaliação, a média era 3,84. A meta do governo é chegar à média 4.

De acordo com a SAC, o nível de confiança da pesquisa é 95% e a margem de erro, 5%. Desde que passou a ser realizada, no primeiro trimestre de 2013, esta é a primeira vez que um aeroporto concedido conquista o patamar de aeroporto mais bem avaliado do país.

Os números revelam que o aeroporto de Viracopos registrou média 4,29. Entre os itens mais bem avaliados estão a eficiência dos funcionários do check-in, com nota média 4,86; cordialidade, com nota 4,84; e tempo de fila na imigração e no guichê, com notas 4,82 e 4,49, respectivamente.

Logo atrás de Viracopos ficaram os aeroportos de Recife (4,28) e Curitiba (4,27). Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Salgado Filho, em Porto Alegre, completam a lista dos cinco primeiros, com médias 4,19 e 4,16, respectivamente.

O último colocado na pesquisa foi o aeroporto de Cuiabá (MT), com nota 3,48, atrás do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), o mais movimentado do país, e que obteve nota 3,73.

Para o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, os números representam “o primeiro testemunho oficial de que os aeroportos que foram concedidos estão se esmerando para melhor atender o passageiro”. Ele lembrou que, em comparação aos oito aeroportos que alcançaram média acima de 4, na primeira pesquisa, apenas quatro haviam registrado notas desse tipo.

Desde que passou a ser feita, a pesquisa já ouviu 145.962 passageiros. As perguntas são aplicadas nas salas de embarque e desembarque, após o passageiro ter passado por todas as etapas da viagem.