Peruanos são presos no aeroporto de Guarulhos por furto

1/34 (Marina Pinhoni/EXAME.com)

São Paulo - Neste sábado (10), funcionários do novo terminal internacional de passageiros docorrem com os últimos detalhes antes da inauguração que acontecerá amanhã, após um ano e nove meses de obras. O gigantesco e moderno TPS3, construído inteiramente do chão em um prédio anexo, tem 192 mil² e já será capaz de atender 12 milhões de passageiros por ano a partir de sua abertura. Atualmente, os outros três terminais existentes no maiordo país têm capacidade para receber 25 milhões de passageiros. No entanto, mais de 36 milhões de pessoas passaram pelo local no ano de 2013, ou seja, 44% a mais que o que o comportado. Muito aguardado devido à proximidade da, ele não funcionará, no entato, com toda sua capacidade até o evento. Das 25que atuarão no novo complexo, apenas três começam a operar já no domingo: TAP, Lufthansa e Swiss. Até o mundial serão mais cinco: Air China, Air Canada, Emirates, United Airlines e Turkish Airlines. Segundo a GRU Airpoirt, empresa que administra o aeroporto, a transferência em fases das companhias aéreas é necessária para garantir a segurança da operação. A mudança completa está prevista para acontecer até setembro deste ano. Conheça as áreas restritas do novo terminal, um dia antes de sua inauguração.