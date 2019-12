Perseguição policial em São Paulo termina em troca de tiros e capotamento

São Paulo – Uma perseguição policial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta terça-feira (10), terminou em troca de tiros e capotamento do veículo em fuga. A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Policial de Pinheiros.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram um veículo branco, do tipo SUV, sendo cercado por policiais da Ronda Ostensiva (Rocam). O veículo avança sobre as motos e em seguida sobre um dos policiais, que não se feriu.

Durante um curto percurso, agentes policiais iniciam uma perseguição, sendo possível ouvir disparos. Pelo vídeo, não é possível distinguir se os disparos partiram dos criminosos ou não.

Durante a fuga, o veículo colidiu com outro e capotou. Uma câmera de segurança registrou o momento do capotamento.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou através do seu perfil oficial no Twitter sobre ocorrências no bairro de Pinheiros, e que as ruas Cunha Gago e dos Pinheiros ficaram interditadas, mas que já foram liberadas.

Que situação bizarra. Tiroteio e perseguição no meio da Faria Lima. pic.twitter.com/WAliJnCGJA — Matheus Mans Dametto (@mmans) December 10, 2019