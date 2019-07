Pergunta sobre parentes em helicóptero da FAB é “idiota”, diz Bolsonaro

São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro chamou de “idiota” uma pergunta sobre que seus familiares pegaram em um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir ao casamento do deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no Rio de Janeiro em maio passado. O questionamento foi feito por um jornalista do jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com a reportagem, Bolsonaro demonstrou “irritação” ao ouvir a pergunta e encerrou a entrevista imediatamente. “Com licença, estou numa solenidade militar, tem familiares meus aqui, eu prefiro vê-los do que responder uma pergunta idiota para você”, disse o presidente.

Parentes de Bolsonaro em helicóptero da FAB

O deputado federal, e filho do presidente, se casou no Rio de Janeiro em maio deste ano. Na ocasião, alegando “razões de segurança”, o governo autorizou que um helicóptero da FAB fosse usado para transportar familiares convidados para o evento. A revelação foi feita no final desta semana pelo site de notícias G1.

O passeio foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais por Osvaldo Bolsonaro Campos, sobrinho do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o G1, após um questionamento da reportagem ao Gabinete de Segurança Institucional e também à FAB, o vídeo foi apagado. Nas imagens, descreveu a publicação, todos estavam usando roupas de festa.

O trajeto era de cerca de 35 quilômetros e poderia ter sido feito em 35 minutos de carro. De helicóptero, foram 14 minutos de voo. Nos vídeos, também aparecem as irmãs de Bolsonaro e o deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), que é amigo pessoal do presidente.