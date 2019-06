Perfil de Carlos Bolsonaro é bloqueado do Facebook

São Paulo — Nesta quarta-feira (19), o perfil do vereador Carlos Bolsonaro foi bloqueado de fazer comentários por 7 dias no Facebook. O motivo, segundo o vereador, foi uma publicação de um vídeo que mostrava homens armados — o que é contra os “padrões da comunidade” da redes social por mostrar violência explícita.

Carlos Bolsonaro confirmou o bloqueio em seu perfil no Twitter e no Facebook e escreveu que “graças a Deus, temos outros administradores e seguiremos expondo as verdades que tentam omitir”.

O vereador é bastante presente nas redes sociais e muitas vezes também é o responsável pelos perfis de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro.

Nesta semana, porém, o presidente da República disse que o “ímpeto” de seu filho foi contido e que “há mais de dois meses” não há influência dele nas “mídias digitais”.