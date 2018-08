“Perdeu, playboy”, reage Boechat após pedido de Ciro em debate

São Paulo – Realizado na noite desta quinta-feira (9) pela Band, o primeiro debate presidencial foi marcado por um tom ameno, com eventuais faíscas, e também pela atuação, como mediador, do jornalista Ricardo Boechat. Nas redes sociais, usuários divertiram-se com a forma menos rígida e até engraçada com que ele tratou os postulantes à presidência.

Durante o encontro, o apresentador foi flexível quanto ao controle do tempo, pediu a colaboração dos candidatos e os alertou sobre questões que haviam deixado de ser respondidas – uma prática para lá de comum entre políticos.

O momento que ganhou as redes, porém, foi quando o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, pediu para usar em uma resposta a seu opositor, Cabo Daciolo (Patriota), o tempo do qual havia aberto mão em outra. “Perdeu playboy”, reagiu Boechat, despertando risos na plateia. Sem a concessão, Ciro não pôde terminar seu argumento.

Outra passagem curiosa deu-se quando o candidato pelo PSOL, Guilherme Boulos, pediu direito de resposta a um comentário que julgou ofensivo. Boechat negou a solicitação e, fora das câmeras, o líder do MTST fez o sinal do árbitro de vídeo da Fifa. “Aqui não tem o VAR”, rebateu o apresentador.

Confira algumas reações sobre o comportamento pouco convencional do jornalista no Twitter:

Fim de debate. Teve Bozo dando a louca. Ciro debochado. Boechat mandando um "perdeu, playboy". Boulos mandando um "50 tons de Temer". Enxurrada de pérolas do Daciolo, que inclusive fez pregação lendo a BÍBLIA. Muitas risadas da galera presente no estúdio, um circo. #DebateBand — 🌸JÉSSICA🌸 (@JessicaRapha12) August 10, 2018

"eu não sei quem ganhou o debate, mas quem perdeu fui eu, que fui dormir às 3h30 da manhã e não consegui pregar o olho" BOECHAT, ricardo, ao vivo na band news agora — lucas rohan (@lucasrohan) August 10, 2018

Como faz pra desbloquear o Boechat na urna pra votar nele pra presidente? — Canelada (@Canelada_FC) August 10, 2018

pra mim o melhor do debate foi o boechat ícone do jornalismo — Gui (@Aguinaldinho) August 10, 2018