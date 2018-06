Pence visita campo de refugiados em Manaus

O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, continua nesta quarta-feira sua visita ao Brasil. Na agenda de hoje, está prevista uma passagem por um campo de acolhida de refugiados venezuelanos em Manaus, capital do Amazonas. A prefeitura administra dois centros, em que vivem cerca de 200 pessoas, e o assunto migratório é questão central na política da administração do presidente Donald Trump.

O assunto foi trazido à mesa ontem, quando Pence foi recebido pelo presidente brasileiro Michel Temer, em Brasília. Os líderes discutiram os riscos geopolíticos da crise venezuelana e suas implicações na segurança dos países do continente. Os Estados Unidos temem que a imigração de venezuelanos pressionem suas próprias fronteiras.

Pence deixou clara a linha de pensamento, típica da gestão americana. “Se você não pode imigrar legalmente, não o faça. Construa sua vida no seu país natal”, disse, em referência aos imigrantes latinos que tentam entrar nos Estados Unidos, em meio a uma severa crise ética relacionada à separação de famílias pegas pela polícia de fronteira. No encontro com Temer, porém, o vice-presidente prometeu mobilização para reunir pais e filhos brasileiros que estejam em poder de americanos.

Antes de retornar aos Estados Unidos, Pence deve sobrevoar a Amazônia. Assim termina a primeira visita de um representante do governo Trump ao país. Na terça, o vice-presidente foi ao Palácio do Planalto para uma reunião de uma hora com Temer. De lá, foram para um almoço com ministros no Itamaraty. A cooperação econômica, como a eliminação das barreiras ao aço e alumínio entre os países, e a cooperação científica também estiveram na pauta.