PEN pede ao STF desistência de revisão da prisão após segunda instância

Brasília – O Partido Ecológico Nacional (PEN) apresentou no início da tarde desta quarta-feira uma petição ao ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), em que requer a desistência do pedido de liminar na ação movida pela legenda que pretende revisar o entendimento da corte sobre a execução da pena após o fim dos recursos em segunda instância.

Esse pedido, apresentado pelos novos advogados do PEN, visa desacelerar a análise desse caso, um vez que tinha sido apresentado pelo defensor antigo da legenda, o criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro.

Kakay, como é conhecido o defensor antigo do partido, era a favor da execução da pena somente após o fim de todos os recursos cabíveis, o chamado trânsito em julgado. Os novos advogados, orientados pela cúpula partidária, defendem a execução da pena após esgotados os recursos em segunda instância a fim de não beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.