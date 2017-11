Pela segunda vez, incêndio atinge Velódromo do Rio

Rio de Janeiro – Um incêndio atingiu o telhado do Velódromo do Parque Olímpico no Rio, na Barra da Tijuca, na zona sul do Rio, na madrugada deste domingo, 26. É a segunda vez que o local é atingido por chamas neste ano. Não há informações sobre as causas ou vítimas.

O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado por volta das 0h36. Cinco viaturas foram ao local e permaceram no combate às chamas até cerca de 5h10.

Em julho, outro incêndio consumiu parte das instalações do Velódromo foi provocado por balões, segundo a Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO), autarquia criada pelo Ministério do Esporte para administrar o legado olímpico.

O orçamento para reconstrução da cobertura do velódromo foi de R$ 199.431,85.

As informações são do jornal O Estado de São Paulo