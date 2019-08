Pela 1ª vez, Bolsonaro se reúne com procurador da lista tríplice para PGR

Brasília — O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta terça-feira, 13, o subprocurador-geral da República Mario Bonsaglia, o primeiro da lista tríplice feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) para ocupar o cargo de procurador-geral da República.

Essa foi a primeira vez que Bolsonaro esteve com um integrante da lista tríplice do Ministério Público Federal. O presidente não deu nenhuma garantia de que vai seguir a lista na escolha para suceder Raquel Dodge no próximo mês. Não há obrigação legal para fazê-lo, mas desde 2003 os presidentes da República têm escolhido o chefe do MP dela.

Bonsaglia — que foi o mais votado da lista —disse ter aproveitou o encontro para apresentar propostas que tem defendido, caso seja o escolhido. Sem dar detalhes, ele afirmou que o presidente citou o fato de se buscar o respeito ao direito dos indígenas ao mesmo tempo em de promover um desenvolvimento sustentável.