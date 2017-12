Peemedebista que votar contra reforma será punido, diz Jucá

Brasília – O presidente do PMDB e líder do governo no Senado, Romero Jucá (RR), disse nesta quarta-feira que os parlamentares do partido que votarem contra a reforma da Previdência serão punidos, mas acrescentou que a punição não foi definida para “não parecer que é uma ameaça”.

Em entrevista a jornalistas, após reunião da Executiva Nacional na qual o PMDB decidiu fechar questão a favor da reforma, Jucá disse que o governo terá os votos necessários para aprovar a proposta quando ela for colocada em votação.