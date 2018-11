Pedro Parente, da BRF, visita Tereza Cristina no gabinete de transição

Brasília – O presidente da BRF, Pedro Parente, fez uma rápida visita a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, sede da equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). A visita teria servido apenas para uma apresentação inicial. Parente não falou com a imprensa ao deixar o local.

Após o anúncio da indicação de Tereza Cristina, há cerca de duas semanas, Parente comentou ter uma visão “extremamente positiva” da deputada. “Recebemos muito bem a indicação da ministra da Agricultura, que vai ajudar bastante o agronegócio do Brasil”, disse o ex-presidente da Petrobras na ocasião.