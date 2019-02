Pedido de renúncia de Temer é opinião pessoal de Caiado, diz DEM

Brasília – O presidente do Democratas, José Agripino (RN), afirmou por meio de sua assessoria que qualquer insinuação de pedido de renúncia do presidente Michel Temer é um posicionamento pessoal do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) e não representa o posicionamento da bancada ou do partido.

Mais cedo, o senador Caiado, que é líder do Democratas na Casa, insinuou que uma boa saída para a crise institucional do País seria um “gesto maior” e que não era preciso ter medo de “antecipar eleições”.

Apesar de dizer que não se referia a uma renúncia específica de Michel Temer, Caiado deu recados diretos ao presidente, dizendo que ele precisava ter a “sensibilidade que Dilma não teve” e que deveria diferenciar o que está sendo feito pelo governo do que é aceito pela população.