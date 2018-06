Pedágios de rodovias de São Paulo ficam mais caros a partir de domingo

São Paulo – A partir deste domingo (1), os preços cobrados nos pedágios por 19 concessionárias ns rodovias estaduais de São Paulo vão ficar mias caros. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o aumento será de 2,85% e é referente ao IPCA acumulado entre junho de 2017 e maio de 2018.

Devido a “arredondamentos”, o reajuste não será repassado às tarifas pagas pelos usuários nos trechos leste e oeste do Rodoanel Mário Covas (SP 021) e nas praças de Diadema e Eldorado da Rodovia dos Imigrantes (SP 160). Nas duas concessões inciadas em 2017, Entrevias e ViaPaulista, os novos valores serão aplicados nas datas de aniversário dos contratos.

Para quem sai de São Paulo para o interior via Rodovia dos Bandeirantes, o preço do pedágio em Caieiras passa dos atuais R$ 8,90 para R$ 9,20. Para quem pretende rumar para o litoral, os valores nas praça de Riacho Grande (Km 31 da via Anchieta) e Piratininga (km 32 da Imigrantes) vão subir 60 centavos e custar 26,20 reais.

Veja a tabela completa com os novos preços dos pedágios nas rodovias paulistas.