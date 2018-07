PDT fecha aliança com França em SP e pede vaga de vice ou Senado

São Paulo – O PDT vai anunciar, em convenção estadual realizada nesta quinta-feira, o apoio à pré-candidatura do governador Márcio França (PSB) ao governo de São Paulo. Segundo o presidente do partido, Carlos Lupi, a ideia é receber, em troca, uma vaga na chapa majoritária de França, seja a de vice ou uma das vagas ao Senado.

Questionado se isso implica que França dará palanque para Ciro Gomes e também para o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), Lupi disse entender que não. “O Alckmin virou ‘Doria-dependente’ aqui em São Paulo e colocou o França em segundo plano. Então tenho esperança que ele se convença que o palanque dele é o do Ciro.”

PSB

Questionado sobre as negociações com o partido, Lupi disse que já há acordos em oito Estados e que aguarda a definição oficial da sigla. “Não percebo resistência a Ciro no PSB. Se estivermos em tantos palanques juntos, esses candidatos vão participar do palanque de quem? Dos adversários?”, questionou.