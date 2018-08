PCO anuncia aliança com o PT na eleição presidencial

São Paulo – Após o PROS anunciar aliança com o PT na eleição presidencial, o PCO também oficializou o apoio à candidatura do partido, que confirma neste sábado, 4, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Lava Jato, como candidato na disputa.

O apoio ao PT foi apresentado como “incondicional”. Nas últimas quatro eleições à Presidência, o partido lançou candidato próprio. “Não vamos atrelar a nossa defesa da candidatura do Lula a nenhuma condição. Não vamos exigir que ele defenda tal e qual posições, ou escolha tal e qual vice”, disse a porta-voz do PCO Natália Pimenta, durante convenção nacional do PT.

Natália afirmou que a aliança foi decidida porque o centro da eleição será a defesa da liberdade do ex-presidente.

Além disso, a porta-voz do PCO cobrou uma união da esquerda em torno de Lula. Para ela, partidos que não estão com o PT “deixaram de lado os interesses do povo, os interesses do País, para atender a interesses puramente particulares”.