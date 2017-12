São Paul0 – A passagem de ônibus, metrô e trem da cidade de São Paulo deve aumentar de R$ 3,80 para R$ 4 em 2018, segundo informações da TV Globo.

De acordo com a publicação, os paulistanos devem arcar com o reajuste a partir primeira segunda-feira útil do próximo ano, dia 8 de janeiro. O anúncio oficial, segundo a emissora, deve ser publicado nesta quinta-feira (28).