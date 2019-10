Partidos, movimentos e políticos condenam menção de Eduardo a novo AI-5

São Paulo — A fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, sobre a possibilidade de um “novo AI-5” no Brasil foi repudiada por partidos políticos, autoridades, movimentos democráticos e personalidades do mundo político.

Em poucos minutos, a sigla “AI-5” se tornou o assunto mais comentado do país no Twitter. A declaração parlamentar também fez crescer no Google o número de pesquisas sobre o Ato Institucional nº 5, que foi estabelecido em 1968 pelo presidente Costa e Silva, durante o regime militar.

Em entrevista publicada nesta quinta-feira (31), o parlamentar defendeu que se houver “radicalização da esquerda” semelhante às manifestações do Chile, “a resposta pode ser via um novo AI-5”. O ato foi um marco da suspensão de garantias democráticas que inaugurou o período mais repressivo da ditadura militar no Brasil.

Deputados do PSL, ligados ao presidente do partido, Luciano Bivar (PE), divulgaram declarações criticando a fala. “O filho do presidente calado é um poeta”, disse o principal porta-voz de Bivar, Junior Bozzella (PSL-SP), em nota.

“Repudiamos qualquer tentativa de golpe. O primeiro golpe foi tentar tomar o PSL, o segundo foi usar o Palácio do Planalto para tomar a liderança do partido e agora flerta com um novo AI-5 para instaurar uma ditadura no País”, afirmou Bozzella.

Já o senador Major Olimpio (PSL-SP) divulgou um vídeo. “Acho lamentável no dia de hoje discutir ato semelhante ao AI-5 de 1968”, afirmou. “Como um parlamentar vai defender o fechamento do Congresso?”, completou. Para outro deputado do PSL, o Coronel Tadeu, falar em ato institucional na época atual “é algo inimaginável”.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, classificou a declaração como “repugnante” e disse que a fala é “passível de punição pelas ferramentas que detêm as instituições democráticas brasileiras”.

“Uma Nação só é forte quando suas instituições são fortes. O Brasil é um Estado Democrático de Direito e retornou à normalidade institucional desde 15 de março de 1985, quando a ditadura militar foi encerrada com a posse de um governo civil. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) October 31, 2019

Já o PSOL e o PT anunciaram que vão entrar com representação contra o filho presidenciável no Conselho de Ética da Câmara e no Supremo Tribunal Federal (STF).

O movimento Livres, iniciativa de renovação política, afirmou que vai solicitar à mesa diretora da Câmara a instauração de processo contra Eduardo por quebra de decoro parlamentar. Segundo a organização, a declaração “atenta contra o próprio espírito da Constituição Federal”.

Nota do MDB pic.twitter.com/HPoSGD9nl2 — MDB Nacional (@MDB_Nacional) October 31, 2019

Ameaçar a democracia é jogar o Brasil novamente nas trevas. O PSDB nasceu na luta pela volta da democracia no Brasil condena de maneira veemente as declarações do filho do presidente da República. Bruno Araújo – Presidente Nacional do PSDB — PSDB (@PSDBoficial) October 31, 2019

Fazer ameaça de um novo AI-5 é crime. Eduardo Bolsonaro é um criminoso que tem como objetivo acabar com qualquer traço de democracia no Brasil. Hoje e sempre: #DitaduraNuncaMais! — PSOL 50 (@psol50) October 31, 2019

A ameaça feita por Eduardo Bolsonaro de "um novo AI-5" é um escândalo. Essa família não esconde mais: seu horizonte é a perseguição aberta a opositores, a violência institucional, assassinatos e torturas. Até quando vai ser tolerado? O PSOL vai tomar medidas contra esse absurdo. pic.twitter.com/8UQDVp3P8R — PSOL 50 (@psol50) October 31, 2019

É hora de investir no bom senso, no equilíbrio, na moderação e no diálogo. Nós, do Republicanos, estamos à disposição ajudar nesta construção. #Republicanos pic.twitter.com/cdzEZFhPDE — Marcos Pereira (@marcospereira04) October 31, 2019

O Movimento Acredito repudia as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro insinuando possível golpe de Estado caso protestos se radicalizem no Brasil como no Chile. Qualquer manifestação deve ser tratada dentro dos marcos da democracia e do Estado de Direito. https://t.co/Qss3TcjZQw — Movimento Acredito (@acreditobr) October 30, 2019

Ao defender o AI-5, Eduardo Bolsonaro explicita de uma vez por todas a sua condição de inimigo da liberdade e da democracia. Democratas e liberais de todas as matizes não podem assistir calados à defesa explícita da barbárie, do autoritarismo e da quebra institucional. pic.twitter.com/WW8G8FRg9Z — LIVRES (@EuSouLivres) October 31, 2019

Este bando de lunáticos está ultrapassando qualquer limite! Este tolete de esterco é mais perigoso com a mão suja do que exercendo um poder que pensa ter em seu deslumbramento de boçal ! (…)https://t.co/c5y6QUAttz — Ciro Gomes (@cirogomes) October 31, 2019

Depois de dizer que bastava um cabo e soldado pra fechar o STF, agora o dep. Eduardo Bolsonaro fala em aniquilar um suposto “inimigo interno” e “novo AI-5”. A democracia convive com esse paradoxo de também levar ao poder seus sabotadores. Democracia sempre, ditadura nunca mais. pic.twitter.com/v8vCnKFfgU — Marina Silva (@MarinaSilva) October 31, 2019

Mas, especialmente de um integrante do Congresso, de quem se espera o cumprimento do juramento constitucional, feito no momento da posse, de defender a democracia e respeitar a Constituição brasileira. Crises da democracia só podem ser resolvidas no bojo da própria democracia. — Simone Tebet (@SimoneTebetms) October 31, 2019

O governo Bolsonaro parece um trem fantasma, surge a cada instante um espectro apavorante. O mais recente foi a ameaça de um novo AI5, de autoria do 02 Eduardo

Bolsonaro. — Aloysio Nunes (@Aloysio_Nunes) October 31, 2019

A fala repugnante de Eduardo Bolsonaro atenta contra a nossa democracia. O AI-5 foi o mais radical decreto, instituído no período mais duro da ditadura, e abriu caminho para inúmeras arbitrariedades, mortes e desaparecimentos. O Brasil não esqueceu e nós na Câmara tampouco. — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) October 31, 2019

Novamente um filho do presidente atua contra as instituições, criando crise e deixando de lado as prioridades para o brasileiro Como deputado, Eduardo deveria saber a importância da democracia e valorizá-la. E não ameaçar o Brasil com autoritarismo, como Maduro faz na Venezuela — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) October 31, 2019

A democracia não comporta comichões autoritárias, retrocessos e enxovalhamento institucional. Os ataques são inconsequentes,não irrelevantes. A democracia se encarrega de punir abusos. O #AI5 foi a expressão mais aterradora, opressiva e fascista da história. #Ditaduranuncamais — Renan Calheiros (@renancalheiros) October 31, 2019

Os defensores da democracia e da liberdade, de todos os espectros políticos, precisam se unir para dar uma resposta à altura a mais esse gravíssimo ataque ao Estado de Direito. As hienas estão mostrando os dentes, mas nós não deixaremos que elas destruam a democracia brasileira. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) October 31, 2019

As declarações do deputado Eduardo Bolsonaro são uma inaceitável afronta à democracia. Nesse momento o país precisa de equilíbrio e responsabilidade, não de ameaças e radicalizações como as defendidas pelo parlamentar. — ACM Neto (@acmneto_) October 31, 2019

É o Brasil com AI-5 em pleno 2019 que Bolsonaro quer vender para o mundo e investidores? Um país com censura prévia, perseguição às liberdades individuais e MORTES pelo Estado? É irresponsável, leviano! Essa família no poder é um erro grave na História do país. — Jandira Feghali (@jandira_feghali) October 31, 2019

O filho do presidente ameaça o país com um novo AI5, o ato mais violento da ditadura militar brasileira. Temos medo, sabemos (cada vez mais) quem eles são. Mas não vamos nos intimidar. Lutaremos até derrotar esses canalhas! pic.twitter.com/5DGEDuNKmH — Manuela (@ManuelaDavila) October 31, 2019

Declaração absurda do deputado Eduardo Bolsonaro. Responderemos com muita alegria, cultura e carnaval aos lampejos autoritários do deputado. Nosso verão será sem censura, sem autoritarismo, sem ditadura. em São… https://t.co/rhsXr98hL7 — Alê Youssef (@AleYoussef) October 31, 2019

Glauber fala da ação do PSOL no conselho de ética contra a ameaça de AI5 de Eduardo Bolsonaro.. https://t.co/a6APfNSFSf — Glauber Braga (@Glauber_Braga) October 31, 2019

Ameaçar o país com um novo #AI5 é manifestaçāo torpe e um atentado à democracia. Inaceitável que um filho do Presidente, com mandato parlamentar, ao se sentir acuado, decida recorrer a receituário de ditadores. O Brasil nāo é uma republiqueta ou uma propriedade familiar. — Eliziane Gama (@elizianegama) October 31, 2019

