Partido Novo oficializa candidatura de Chequer ao governo de SP

São Paulo – O Partido Novo oficializou nesta quinta-feira, dia 26, em convenção, a candidatura ao governo de São Paulo do engenheiro de produção Rogério Chequer, fundador do Vem Pra Rua, um dos movimentos que lideraram protestos pelo impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff.

A vice na chapa será Andrea Menezes. Também filiada ao Novo, ela é formada em Física pela Universidade de São Paulo (USP) e fez carreira no setor bancário.

Em sua primeira campanha, Chequer registra 1% das intenções de votos no melhor cenário, segundo pesquisa Ibope publicada há um mês. De acordo com estimativas do Estadão Dados, ele terá 8 segundos em cada bloco diário de nove minutos no horário eleitoral destinado a candidatos ao governo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.