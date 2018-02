Parte de viaduto desaba em Brasília

Uma parte de um viaduto da principal via de Brasília – o Eixão Sul – desabou por volta do meio-dia no centro da capital federal. Uma viatura do Corpo de Bombeiros já está no local.

Não há, até o momento, informações sobre vítimas no local. O desabamento ocorreu por volta do meio-dia em um local de grande circulação, atingindo parcialmente um restaurante.

A parte do viaduto que desabou é toda faixa da pista no sentido Asa Norte. Neste momento, o eixo rodoviário está interditado ao tráfego.

“As informações iniciais do Corpo de Bombeiros apontam que não há vítimas e isso é o que é mais importante nesse momento”, disse a jornalistas o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), no local. “Agora, com calma, nós vamos ver o que efetivamente é possível fazer para recuperar essa área”, acrescentou Rollemberg.

Imagens aéreas da televisão mostraram mesas e cadeiras vazias de uma churrascaria que funcionava abaixo do viaduto na Asa Sul da capital federal, segundo a GloboNews.

Também era possível ver ao menos um carro sob a parte do viaduto que não desabou. Um pedaço de quase duas das seis faixas de trânsito do viaduto desabou sobre um retorno, onde carros costuma ficar estacionados.

Imagem que viaduto desabado na Galeria dos Estados, centro de Brasília, sobre a churrascaria Floresta. Havia carros sob o viaduto, estacionados e trafegando. Queda ocorreu pouco antes do meio-dia. pic.twitter.com/jNy8fEsQYN — ff (@felipefrazao_) February 6, 2018

No último domingo (4), um outro desabamento ocorreu na garagem de um prédio localizado na 210 Norte, em meio às chuvas intensas que tem atingido a cidade.

Não há ainda qualquer informação sobre se o acidente de hoje (6) tem relação com essas chuvas.

Em 2013, uma auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal detectou fragilidades em diversos monumentos de Brasília, entre elas o viaduto. Na oportunidade, a equipe de vistoria recomendou que a obra fosse reformada.