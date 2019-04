Parte de estrutura de ponte desaba no Pará após ser atingida por balsa

São Paulo – Parte da estrutura da ponte do rio Moju, que fica na altura do quilômetro 48 da Alça Viária, no Pará, desabou na madrugada deste sábado, 6, após ser atingida por uma balsa.

O acidente ocorreu por volta das 2 horas da manhã. Segundo informações preliminares, dois veículos caíram no rio, mas o Corpo de Bombeiros ainda não divulgou o estado de saúde das vítimas.

Pela manhã, o governador Helder Barbalho (MDB) publicou vídeo nas redes sociais. Ele sobrevoou a área ao lado do coronel Dilson da Polícia Militar (PM), do coronel Hayman e do secretário de Segurança do Estado, Ualame Machado. Esta é a terceira vez que a ponte é atingida por balsa.

A ponte fica localizada próximo a entrada da cidade do Acará e é uma importante ligação de regiões no Pará.