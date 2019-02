Parque do Itatiaia é concedido à iniciativa privada por 25 anos

O Parque Nacional do Itatiaia, localizado entre os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, será administrado pela empresa Hope Recursos Humanos nos próximos 25 anos.

O contrato de concessão foi assinado hoje (6) no centro de visitantes da unidade de visitação, com a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

A expectativa de Salles é aumentar o turismo no parque. “A população em geral precisa visitar. Quem visita cuida, valoriza a conservação e abre espaço para que as próximas gerações também se dediquem a visitações, ao ecoturismo”, afirmou o ministro.

Atualmente com 28 mil hectares, o parque é o mais antigo do Brasil, criado em junho 1937 pelo então presidente Getúlio Vargas.

Conforme o contrato, a concessionária deverá investir R$ 17 milhões na melhoria dos serviços e da infraestrutura para receber os visitantes, como as instalações, espaços e serviços de alimentação, comércio, hospedagem e atividades de aventura.