Parlamentares do PT reclamam no Twitter que “Moro está de férias”

Por Karla Spotorno, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Em suas contas no Twitter, o senador Lindbegh Farias (PT-RJ), o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) e o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) reclamaram que o juiz Sérgio Moro não poderia estar se manifestando sobre o habeas corpus (HC) acolhido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) por estar de férias. “Moro de férias não pode despachar documento oficial”, escreveu Teixeira.

“Moro está de férias! É impressionante o seu ativismo jurídico. É um militante de toga!”, afirmou Lindbergh.

Pimenta escreveu: “Sérgio Moro está de férias, mas não teve vergonha de vestir a camisa de militante político para tentar impedir a libertação de Lula!”.

Em post, o blog BR18, do Estadão, traz: “Ou seja, não apenas os deputados Paulo Pimenta, Wadih Damous e Paulo Teixeira escolheram pedir o HC justamente no plantão de um desembargador que já foi membro do PT, mas também em um período onde acreditaram que Moro não se manifestaria por estar descansando”.