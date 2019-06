Parecer da reforma na quinta-feira?

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira, 24, que a Comissão Especial da reforma da Previdência deverá votar o parecer do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) até quinta-feira, 27, e o plenário da Casa pode analisar a proposta nas duas primeiras semanas de julho. Maia deu as informações em um podcast lançado por ele nesta segunda-feira, intitulado “Resenha com Rodrigo”. A publicação será semanal e deve sair às segundas-feiras nas redes sociais do deputado. Um dos pontos ainda em discussão é o da inclusão dos Estados e municípios no escopo da reforma. Eles acabaram ficando de fora do texto apresentado pelo relator por falta de apoio suficiente dentre os deputados, mas Maia quer reincluir os entes federativos na proposta.

Maia: deputados devem derrubar decreto de armas

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a Câmara deverá votar nesta semana o projeto de decreto legislativo que derruba os decretos de posse e porte de armas editados pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Maia, os deputados devem seguir a mesma decisão do Senado e aprovar a derrubada do projeto. “Acho que esses dois temas têm consenso para votar. Assim a gente atende o que é constitucional e que fique claro que o que não for constitucional não é nem correto que o Congresso aceite. Então devemos caminhar com isso, sob a liderança do presidente do Senado, para aprovar por lei o que é constitucional e derrubar o que estava ferindo as normas legais brasileiras”, disse.

Bolsonaro pode vetar projeto sobre Agências, diz Joice

O presidente Jair Bolsonaro poderá vetar o projeto que restringe indicações políticas em agências reguladoras, afirmou nesta segunda-feira, 24, a líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP). Para a líder, a proposta — que foi motivo de crítica do presidente ao Congresso no sábado — “em si não é ruim”, mas Bolsonaro tem o direito de vetar como presidente. “Pode não ser perfeito, mas ele cria ali alguns critérios de seleção, faz uma peneirada antes da composição da lista tríplice antes do presidente escolher. Mas é um direito do presidente vetar. Se ele vetar, vamos trabalhar para manter o veto”, afirmou ela, em entrevista na saída de uma reunião com Bolsonaro, ministros e líderes partidários. No fim de semana, Bolsonaro sugeriu que o Parlamento estaria tentando transformá-lo em “rainha da Inglaterra” ao aprovar projeto que limita as indicações políticas para agências reguladoras.

Governo vai reduzir previsão de alta do PIB

O subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica, Marco Cavalcanti, disse que o governo vai reduzir a estimativa oficial para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano para um número mais próximo do projetado pelo mercado.“Assim como todo o mercado está revendo estimativa para PIB, também vamos rever. Deve se aproximar do mercado”, afirmou. Ele disse que a previsão será divulgada antes do próximo relatório de receitas e despesas, que tem que ser divulgado até 22 de julho. Isso porque, como os técnicos fecham os números duas semanas antes do relatório, a projeção acaba ficando desatualizada até a revisão do orçamento.

Lucro da Caixa sobe 22% no 1° trimestre

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta segunda-feira, 24, que o lucro líquido do banco no primeiro trimestre deste ano foi de 3,92 bilhões de reais, alta de 22,9% em relação ao mesmo período de 2018. O aumento foi impulsionado pela queda em provisões com perdas em empréstimos. De acordo com o balanço, as receitas com prestação de serviços avançaram 2,3%, totalizando 6,5 bilhões de reais no trimestre. O retorno sobre o patrimônio líquido, um indicador da lucratividade dos bancos, atingiu 15,8% no 1º trimestre, permanecendo estável na comparação anual. No relatório, o banco também divulgou dados sobre cortes de despesas administrativas. Segundo a Caixa, houve redução de 849,3 milhões de reais, na comparação com o último trimestre do ano passado. A expectativa do banco é diminuir o gasto em 3 bilhões de reais até 2020.

Banco reduz 98% em gastos com publicidade

Após registrar despesas de 1,1 bilhão de reais em 2018 com publicidade e patrocínios, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, destacou nesta segunda-feira, 24, que os gastos do banco com as duas rubricas somaram apenas 14 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. O presidente do banco disse que a instituição está “reduzindo em 98% os gastos com publicidade e patrocínio”. Guimarães também afirmou que a Caixa buscará contratar duas mil pessoas portadoras de deficiências em 2019, para que o percentual de inclusão da Caixa passe de 1,6% para 4,0%. Ele também prometeu continuar aumentando a participação de mulheres em cargos de chefia, como em vice presidências e diretorias da empresa.

“Não faz meu tipo”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta segunda-feira as acusações de uma escritora que afirma ter sido estuprada por ele nos anos 90, em um provador de roupa de uma loja de Nova York. “Ela não faz meu tipo”, disse Trump sobre E. Jean Carrol em entrevista ao site The Hill. “Vou lhe dizer com todo o respeito: Número um, não faz meu tipo. Número dois, isto nunca ocorreu. Jamais. Certo?” – declarou Trump na entrevista concedida no Salão Oval da Casa Branca. Segundo o presidente, Carroll está “mentindo totalmente”. “Não sei nada sobre esta mulher. Não sei nada sobre ela”.

Bolsonaro se encontrará com Xi

O presidente Jair Bolsonaro confirmou encontro bilateral com o líder chinês, Xi Jinping, na próxima sexta-feira, 28, antes de sua estreia na cúpula de líderes do G20 em Osaka, no Japão. A reunião se dará em um momento em que o governo brasileiro avalia a restrição parcial ou completa à atuação da Huaiwei, a fornecedora mundial de tecnologia 5G. Na conversa Bolsonaro também insistirá na necessidade de o Brasil exportar para a China alimentos e minérios com maior valor agregado. Hoje, o comércio entre os países está baseado na exportação brasileira de commodities e na importação de produtos manufaturados chineses. A China é o principal destino dos embarques do país. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, os presidentes brasileiro e chinês devem tratar de suas visitas recíprocas. Bolsonaro tem viagem oficial à China prevista para agosto, e Xi deverá estar no Brasil em novembro para participar da Reunião Cúpula dos BRICS, grupo de economias emergentes que inclui também Rússia, Índia e África do Sul.

Empate técnico na Argentina

Depois do encerramento das inscrições das chapas para a corrida presidencial argentina no último domingo, 23, o instituto de pesquisa Isonomia publicou projeções para o primeiro turno das eleições do país, que acontecem no dia 27 de outubro. Segundo a pesquisa, a chapa de Alberto Fernández, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, lidera com 45% das intenções de voto. Em segundo lugar, em empate técnico, está a chapa do atual presidente, Mauricio Macri, com 43%. As chances de reeleição de Macri subiram quase dez pontos percentuais nas últimas semanas desde que o governo anunciou Miguel Pichetto como vice. O político traz apoio da ala peronista, especialmente nos setores que temem um retorno do populismo de Kirchner.