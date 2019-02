Paralamentares pedem acesso à delação em reunião no STF

Brasília – Parlamentares que fazem parte da CPI mista da Petrobras, o ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, já chegaram no STF para o encontro solicitado pelo relator, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB).

Eles pedirão a Zavascki e a Janot acesso ao conteúdo da delação premiada do ex-diretor de abastecimento da petroleira Paulo Roberto Costa no âmbito da Operação Lava Jato.

Estão presentes os deputados líderes na Câmara do PPS, Rubens Bueno (PR); do DEM, Mendonça Filho (PE); do PSDB, Antônio Imbassahy (BA); e do PMDB, Eduardo Cunha (RJ).

Além deles, compareceram ao STF o deputado Marco Maia (PT-RS), relator da CPMI, o senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), presidente da comissão, o senador Gim Argello (PTB-DF) e o deputado Izalci (PSDB-DF).

O encontro será mediado pelo presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski.

Na entrada da audiência no STF, Rubens Bueno disse que se reuniu na tarde de hoje com Janot.

No encontro, o procurador-geral confirmou ser contrário ao compartilhamento de informações da delação premiada de Paulo Roberto Costa, considerando que colocaria em risco o acusado e a própria investigação.

Bueno questionou a posição de Janot. “Vários deputados e senadores foram denunciados, inclusive ministros e governadores. Tudo isso tem de ser levado em conta, porque temos uma eleição. Essa eleição pode convalidar os envolvidos, como pode prejudicar aqueles que não estão envolvidos e foram indicados”, disse.