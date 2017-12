Paraguai detém 5 brasileiros supostamente membros do PCC

Assunção – O Ministério do Interior do Paraguai informou nesta terça-feira que cinco brasileiros supostos membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) foram detidos no norte do país após uma perseguição e um tiroteio na cidade de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul (MS).

O principal detido é Murillo Rodrigues Noguera, que segundo o Ministério é “integrante de uma pesada célula criminosa vinculada a assaltos a caminhões blindados e com ordem de prisão no MS”.

As outras quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, também foram detidas pelas autoridades paraguaias depois da operação realizada no último fim de semana.

Os detidos tinham sua posse “pistolas tipo Glock 17 Gen 4, carregadores, projéteis, telefones celulares e quantidades de maconha”, afirmou a fonte.

Além disso, o comunicado destacou que as autoridades brasileiras se interessaram pelos detidos e ambos os países estão trabalhando no “intercâmbio de dados e informações de importância para avançar nas investigações em questão”.

As cidades fronteiriças entre o Paraguai e o Brasil são as principais rotas regionais do tráfego de cocaína e maconha, segundo as autoridades antidrogas.