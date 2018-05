Paraguai apreende 252 toneladas de maconha na fronteira com Brasil

Assunção – A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad) informou neste sábado que apreendeu e destruiu 252 toneladas de maconha em nove dias de uma operação realizada no departamento de Amambay, na fronteira com o estado do Mato Grosso.

Além da droga pronta para a venda, foram destruídos 278 hectares de plantação de cannabis que, segundo a Senad, poderia produzir três toneladas por hectare; 57 máquinas; 1,3 tonelada de semente; e foram desfeitos 217 acampamentos clandestinos.

De acordo com o órgão, a operação “Nova Aliança XVII” continuará ativa por mais alguns dias e será realizada em outras regiões do país. Segundo a Senad, essa é a “forma mais efetiva e a que mais abala às estruturas de produção e o tráfico de drogas”.

O Paraguai é o maior produtor de maconha da América do Sul e o Brasil o principal destino dessa droga.