Pará multa Norsk Hydro por descumprimento de ordem após vazamento

Rio de Janeiro – A Secretaria de Meio Ambiente do Pará (Semas) estipulou uma multa de 1 milhão de reais por dia para Hydro Alunorte, pelo descumprimento de determinação do órgão para a redução dos níveis das bacias de rejeitos da empresa em Barcarena, região metropolitana de Belém.

A determinação foi realizada depois que laudo encomendado pelos ministérios públicos federal e estadual no Pará, na semana passada, identificaram que rejeitos de beneficiamento de bauxita da empresa teriam sido despejados no meio ambiente em 17 de fevereiro, após fortes chuvas na região.

A Alunorte, do grupo norueguês Norsk Hydro, é a maior refinaria de alumina do mundo, transformando bauxita em alumina, que depois vira alumínio em fundições.

Segundo a Semas, a empresa não cumpriu prazo de 48 horas, expirado na segunda-feira, dado pelo governo do Estado, para que a Hydro reduzisse os níveis das bacias de resíduos ao nível de pelo menos um metro. Dessa forma, notificou a empresa, nesta terça-feira, com a determinação de que reduza a produção da refinaria em 50 por cento.

Segundo a secretaria, uma multa definida anteriormente foi triplicada, para 1 milhão de reais ao dia, cumprindo a legislação ambiental em vigor.

“A empresa informou formalmente que reduziu os índices, mas não integralmente no total determinado de um metro”, disse a Semas, em nota enviada por e-mail.

Segundo a secretaria, as equipes da Semas permanecem em campo 24 horas, trabalhando em conjunto com a Defesa Civil e outros órgãos, monitorando a situação.

Mais cedo nesta terça-feira, a Hydro informou em nota que foi notificada pelo regulador brasileiro para que reduza em 50 por cento a produção em sua refinaria de alumina Alunorte. No entanto, não informou detalhes sobre suas operações.

“Embora seja muito cedo para determinar o tamanho e o impacto da resolução, podem haver consequências operacionais e financeiras significativas”, afirmou a Hydro em um comunicado.

A partir do laudo que confirmou o despejo de resíduos no meio ambiente, os MPs emitiram na sexta-feira uma série de recomendações à Hydro Alunorte, à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) e ao Estado do Pará, segundo informaram ambos os órgãos.

As recomendações foram emitidas na tentativa de conseguir um acordo com a Hydro de forma mais ágil, antes que tenham que tomar medidas mais rigorosas, como o acionamento da justiça.

Procurados nesta terça-feira, os MPs afirmaram que ainda avaliam se tomarão novas medidas contra a Hydro.

“O Ministério Público do Pará e Ministério Público Federal informam que, durante esta semana, farão uma avaliação das medidas legais que deverão ser tomadas caso a empresa Hydro Alunorte, Semas e Estado do Pará não se manifestem sobre as recomendações feitas na última sexta-feira nos prazos estabelecidos”, disseram em nota.

A Hydro tem afirmado que não encontrou evidências de qualquer poluição.