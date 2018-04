Para conselheiro de Temer, presidente não vai tentar reeleição

Recife – Consultor e amigo do presidente Michel Temer, o cientista político Gaudêncio Torquato não acredita que a candidatura à reeleição do emedebista vá até o fim.

“Não acredito que Michel e Rodrigo Maia serão candidatos. O centro e a direita terão que se integrar na campanha, e o candidato mais forte hoje desse campo é o Geraldo Alckmin”, disse Torquato ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

De acordo com o consultor, que integra o seleto time de conselheiros de Temer, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, que filiou-se ao PSB, surge como um nome “muito forte” na disputa.

“Ciro, Marina e Barbosa são três perfis que estão crescendo. Pelo perfil e origem, Barbosa é um nome muito forte”, disse Torquato. O consultor está nesta quarta-feira, 18, em Recife no Fórum Empresarial, evento do Lide com empresários e políticos que vai até sábado (21).