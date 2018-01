Para Ciro Gomes, sentença de Moro não tem prova “consistente”

Recife – O pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, defendeu nesta terça-feira, 23, a absolvição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá (SP).

Ao passar por Pernambuco, na tentativa de buscar apoio do PSB para sua campanha eleitoral, Ciro disse ter lido a íntegra da sentença do juiz Sérgio Moro sem encontrar provas contra o petista.

“Sou professor de Direito e li aquela sentença de Sérgio Moro, as 218 páginas, mais de uma vez. Não vejo ali a consistente prova que evidencie uma culpa das acusações pesadas de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva”, afirmou Ciro. Em julho, Lula foi condenado por Moro pelos dois últimos crimes, mas não por formação de quadrilha.

Na avaliação do ex-ministro, para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenar Lula, no julgamento desta quarta-feira, 24, precisará apresentar as razões.

Ciro também admitiu interesse no apoio do PT, caso o ex-presidente seja impedido de disputar o Planalto.

Disse, porém, não alimentar ilusões. “Ele é maior do que eu”, afirmou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.