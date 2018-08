Para alavancar Bolsonaro, PSL lança 13 candidaturas próprias

Brasília – Numa articulação para reforçar a campanha presidencial do deputado Jair Bolsonaro, o PSL lançou 13 candidatos próprios a governador nas eleições deste ano. Levantamento do jornal O Estado de S. Paulo identificou que o partido terá nomes no Acre, em Alagoas, no Amapá, no Ceará, no Espírito Santo, no Maranhão, no Paraná, no Piauí, em Rondônia, em Roraima, em Santa Catariana, em Sergipe e no Tocantins.

A estratégia do PSL é aumentar a exposição de Bolsonaro não só em eventos nos Estados, mas nos programas de TV e rádio durante o horário eleitoral. O partido, cujo registro foi obtido em 1998, não tem tradição de disputar governos estaduais e lançou apenas um candidato em 2014 – o advogado Araken Filho, derrotado com 0,9% dos votos no Rio Grande do Norte.

A falta de palanques regionais era uma fragilidade da candidatura do capitão da reserva do Exército. Ele recebe apoios informais de candidatos a governador de diferentes partidos no Distrito Federal, em Goiás, em Mato Grosso, em Roraima e no Pará.

Bolsonaro tem apenas um partido coligado a sua chapa, o PRTB, que indicou o general da reserva do Exército Hamilton Mourão para vice. A cúpula do PSL ainda verificava ontem se o acordo com o PRTB poderia modificar os palanques pró-Bolsonaro. A maioria das 13 chapas do PSL será ‘puro-sangue’.

O palanque mais forte é o do deputado federal Carlos Manato (ES), que une PSL, PR e PRB. O vice é o empresário do ramo de autopeças Rogério Zamperlini, também do PSL. Quarto suplente da Mesa da Câmara, Manato disse que decidiu arriscar a reeleição para o parlamento “por amor” a Bolsonaro.

“Eu fiz um sacrifício do meu mandato por ele. Ninguém queria coligação. Eu sou camicase Bolsonaro. Tenho amor a Bolsonaro e à causa”, disse Manato. Ele calcula que terá 1 minuto e meio de propaganda para ele e Bolsonaro na TV. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.