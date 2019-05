Papa envia carta a Lula lamentando perdas e pede que petista não desanime

Carta do Papa Francisco é mais uma amostra do quão absurda é a prisão política do presidente Lula! Moro @SF_Moro Dallagnol @deltanmd e os demais operadores da #LavaJato serão apagados pelo pó da história. E Lula será lembrado como o melhor presidente do Brasil!

— Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) May 29, 2019