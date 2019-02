Palco da Copa, Arena Amazônia está 80% concluída

Manaus – Palco de quatro jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2014, a Arena Amazônia concluiu 80,33% das obras do estádio.

Um relatório divulgado nesta terça-feira confirmou o porcentual de construção do local, que na semana passada contou com o início da instalação dos assentos das arquibancadas.

A Arena Amazônia terá capacidade para receber 42.618 torcedores, segundo informa o site oficial da Fifa, e o próximo marco importante de suas obras será o plantio do gramado, previsto para acontecer no final deste mês.

Miguel Capobiango Neto, coordenador da Unidade Gestora do Projeto (UGP), informou que o gramado até já foi plantado em uma fazenda de Belém, no Pará, e será colocado no estádio depois da instalação dos tubos do sistema de drenagem no subsolo e a colocação de uma camada de seixo, estágio da obra que está sendo realizado agora.

“Optamos em fazer o plantio das mudas, porque implica em um custo menor e um resultado melhor”, disse Capobiango, ao falar sobre a espécie de grama escolhida para a Arena Amazônia, chamada de Bermuda Celebration, cujo tipo é o recomendado pela Fifa pela sua alta resistência e poder de adaptação ao clima amazônico.

Já o início da instalação dos assentos das arquibancadas da Arena Amazônia ocorreu na semana passada, sendo que a previsão é a de que a maior parte das cadeiras sejam fixadas até outubro.

Porém, a conclusão desta etapa da obra só acontecerá em dezembro, para quando também está prevista a entrega do estádio para a Fifa, após o término da montagem da cobertura.