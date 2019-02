País precisa de ‘milhões’ de técnicos, diz Dilma em PE

São Paulo – A presidente Dilma Rousseff disse no final da tarde desta sexta-feira, 13, que o Brasil tem poucos técnicos de formação e que precisa de “milhões” desses profissionais para ser uma nação desenvolvida.

“Nós escancaramos as portas para o ensino técnico e profissional porque quanto mais brasileiros e brasileiras com essa formação, melhor será para o Brasil”, afirmou, durante cerimônia de formatura de 1.300 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), Olinda (PE).

A presidente destacou ainda a importância dos cursos oferecidos pelo Pronatec não terem custos para os estudantes.

“Se não é gratuito, já esta errado de início. Você seleciona e discrimina pela renda”, comentou.

“Se queremos que todo mundo cresça, todo mundo tem que ter a mesma oportunidade”, avaliou.

Em seu discurso, Dilma anunciou também que vai lançar na próxima quarta-feira, dia 18, a segunda etapa do programa, o Pronatec 2.