País está aberto a investimento nacional e estrangeiro

Brasília – A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta segunda-feira, na cerimônia de assinatura do contrato para exploração do Campo de Libra, que a participação de empresas privadas mostra que o país está aberto ao investimento privado, nacional e estrangeiro.

“O Brasil da sinal efetivo, concreto e inequívoco que está aberto ao investimento privado, nacional ou estrangeiro”, disse Dilma em discurso.

“Elaboramos um novo modelo de partilha que é condizente com os interesses nacionais e atrativo para empresas privadas e públicas, nacionais e internacionais, que atuam no setor.” O consórcio formado pela Petrobras, pelas chinesas CNPC e CNOOC, a anglo-holandesa Shell e a francesa Total arrematou, em outubro, a concessão para exploração de petróleo e gás natural do Campo de Libra, na região do pré-sal.

O prazo para concessão da exploração é de 35 anos. A estimativa é de que o campo de Libra trará como resultado para o governo brasileiro um montante na ordem de 1 trilhão de reais, segundo a Presidência da República.

A presidente ressaltou ainda que as iniciativas de investimento não estão restritas ao setor do petróleo, mas também incluem rodovias, portos e aeroportos.