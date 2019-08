Pagamento do 13º de aposentados começa

O pagamento da primeira parcela do abono anual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta segunda-feira. A medida representa uma injeção de R$ 21,9 bilhões na economia neste terceiro trimestre. Terão direito à primeira parcela do abono anual cerca de 30 milhões de benefícios. Metade do valor do abono será pago nesta semana, seguindo o calendário de pagamento de benefícios do mês, e a outra metade nos cinco primeiros dias de setembro. Já a parcela dos 50% restantes será paga no final do ano, juntamente com os benefícios do mês de novembro. O abono anual do INSS é conhecido como o 13º de aposentados e pensionistas.

ONU: pacto pela Amazônia?

O presidente da Colômbia, Iván Duque, afirmou que levará à ONU a proposta de um pacto regional de conservação da Amazônia, em resposta aos incêndios que consumem a maior floresta tropical do mundo. “Queremos liderar entre os países que têm esse território amazônico um pacto de conservação” que será levado à Assembleia das Nações Unidas em setembro, disse o presidente em um evento público em uma comunidade indígena na Isla Ronda, departamento do Amazonas, limítrofe de Peru e Brasil. A iniciativa busca preservar o chamado “pulmão do mundo” do desmatamento e dos incêndios que devastam a floresta amazônica compartilhada por Colômbia, Brasil, Bolívia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, assim como a Guiana Francesa, um departamento de ultramar da França.

Johnson: Brexit incerto

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse não saber se um acordo será fechado para o Brexit, como é conhecida a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), vai ocorrer. Ele fez a avaliação em entrevista exclusiva à rede de televisão BBC em Biarritz, onde ocorre a reunião de cúpula de líderes das sete maiores economias do mundo (G-7). Ao fazer a análise sobre um consenso entre as partes, o premiê escolheu a expressão “touch and go”, que é usada quando não se tem certeza sobre se algo vai de fato ocorrer ou ser bem sucedido.

EUA e Japão perto de acordo

Estados Unidos e Japão concluíram os principais pontos das negociações de um novo acordo comercial entre os dois países, anunciaram neste domingo o presidente americano, Donald Trump e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe em Biarritz, na França, onde participam da cúpula do G7. Os dois políticos disseram que ainda faltam alguns detalhes para a assinatura do texto final, o que pode acontecer já em setembro, durante a realização, em Nova York, da Assembleia Geral das Nações Unidas. O acordo envolve as áreas agroalimentar, industrial e comércio digital.

Evo aceita ajuda internacional

O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou neste domingo que aceitará ajuda internacional para o combate aos incêndios na Chiquitania, uma região entre a Amazônia e o Chaco e que é uma das principais áreas turísticas do país. “A cooperação é bem-vinda, seja de organismos internacionais, seja de personalidades, como de presidentes”, declarou Morales em entrevista coletiva após um ato de governo em Cochabamba. O presidente boliviano disse também que os Ministérios de Relações Exteriores e Defesa estão a postos para fazer com que “a cooperação possa ser a mais rápida possível”. Além disso, Morales reiterou o agradecimento aos presidentes de Chile (Sebastián Piñera) e Paraguai (Mario Abdo Benítez) e ao presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, que telefonaram para prestar solidariedade e a intenção de cooperar.